Um einen Strafpunkt am Podium vorbei

Große Strecken mussten der Amtzeller Motorradfahrer Jonathan Heidel und seine Familie Heidel an den vergangenen beiden Wochenenden zurücklegen, standen doch die EM-Läufe in Ancelle/F und Brezova in Tschechien an. Belohnt wurden diese Strapazen durch starke Platzierungen für den Fahrer des MSC Amtzell.

In Frankreich musste Jonathan Heidel mit äußeren Umständen und Problemen an der Maschine kämpfen. Das Gelände lag auf Höhen bis zu 1700 Meter, die Luft war sehr dünn und der Motor lief dadurch nicht sauber. Durch eine andere Bedüsung und sonstigen Einstellarbeiten bekam man das in den Griff, schreibt der MSC in einer Pressemitteilung. Bei sonnig warmem Wetter mussten auf der Zwölf-Kilometer-Runde, Sektionen, die in großen Steinfelder angelegt waren, ohne Pause überwunden werden. Bis drei Sektionen vor Ende der ersten Runde meisterte Jonathan Heidel dies recht gut, dann aber hatte er durch eine defekte Zylinderkopfdichtung großen Leisungsverlust und kassierte damit unnötige Strafpunkte. Nach der Reparatur ging es in die zweite Runde, in der es dann ohne Probleme besser lief. Mehr als ein Rang neun war aber nicht drin.

Eine Woche darauf, beim letzten Lauf zur Trial-EM in Brezova/Tschechien, lief es dann deutlich besser für Jonathan Heidel. Der junge MSC-Fahrer belegte hinter zwei Athleten aus Großbritannien und Spanien einen hervorragenden dritten Platz. Einen Wermutstropfen gab es trotzdem: In der Gesamtwertung zur Europameisterschaft reichte es nur zum vierten Platz. Mit einem Strafpunkt weniger in allen vier Läufen hätte es zum Podestplatz gereicht.

Eine neue Chance gibt es bereits am kommenden Wochenende: Dann startet Jonathan Heidel zusammen mit seinem Bruder Johannes und Clubkamerad Linus Heine bei den ersten zwei Läufen zur deutschen Jugend-Trialmeisterschaft in Schemmlitz/Niedersachsen. Alle drei MSC-Fahrer wurden hierzu vom ADAC Württemberg aufgrund ihrer Leistungen in der Landesmeisterschaft nominiert.