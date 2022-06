Trialfahrer des MSC Amtzell sind in den neuen Klassen vorne dabei

Die jungen Trialfahrer des MSC Amtzell sind erfolgreich in die Saison 2022 gestartet. Bei Läufen zur baden-württembergischen Meisterschaft und zum Alpenpokal waren die Allgäuer ganz vorne zu finden.

Die Saison begann mit Wettbewerben zur Landesmeisterschaft in Baden-Baden, Oelbronn und in Herbolzheim. Die Rennen des Alpenpokals waren im Kreuzthal und in Kempten. „Erfolgreich wie nie zuvor“, heißt es in einer Mitteilung des MSC, sind die jungen Amtzeller Fahrer in die Saison gestartet. Es gab fast nur Podestplätze, obwohl die meisten Fahrer eine Klasse höher am Start sind. Eine Klasse höher bedeutet, dass der Schwierigkeitsgrad anspruchsvoller wird.

Jonathan Heidel, der in der höchsten Klasse 1 am Start ist, kam bei sechs Veranstaltungen immer als Sieger ins Ziel. Linus Heine verpasste bei den Experten in Baden-Baden mit Rang zwei nur knapp den Sieg und wurde am zweiten Tag Sechster. Als Aufsteiger bei den Experten kommt Johannes Heidel bestens zurecht und erzielte bei sechs Starts mit zwei zweiten und einem dritten Rang drei Podestplätze.

Bei den sogenannten Spezialisten fährt Hannes Stohr. Er verpasste beim ersten Lauf mit Platz vier das Podest knapp, dazu kommen bislang noch die Ränge sechs und zwölf. In seiner ersten Saison bei den Fortgeschrittenen holte Florian Stephan bei sechs Läufen fünf erste und einen sechsten Platz und liegt damit in der Landesmeisterschaft unangefochten auf Platz eins. Auch Rufus Hampapa ist neu bei den Fortgeschrittenen und kam bei sechs Tageswertungen dreimal als Zweiter hinter seinem Clubkameraden aufs Podest und rangiert in der Zwischenwertung auf Platz zwei.

Seinen ersten Sieg in Klasse 5 errang Noah Köbach bei einem Lauf zum Alpenpokal im Kreuzthal. In Baden-Baden und Herbolzheim wurde er Sechster und Siebter. Lorenz Schreck, ebenfalls in Klasse 5 dabei, kam im Kreuzthal auf die Plätze fünf und zehn. Die jüngste Amtzellerin Lena Stephan, im Vorjahr Meisterin in der Automatikklasse und diese Saison in der Klasse 6 am Start, holte bei sechs Läufen zwei dritte Ränge und dazu zwei fünfte, einen sechsten und einen zehnten Platz.

Am ersten Juli-Wochenende wird die baden-württembergische Jugendtrialmeisterschaft mit zwei Läufen im Trialgelände in Amtzell-Maierhof fortgesetzt. Die MSC-Fahrer freuen sich über viele Zuschauer bei freiem Eintritt. Am 16. und 17. Juli ist der MSC Amtzell zum ersten Mal Ausrichter zweier Läufe zur deutschen Trialmeisterschaft.