Trial-WM: Gute Plätze für MSC-Fahrer

Der 16-jährige Jonathan Heidel vom MSC Amtzell hat bei den ersten beiden Läufen zur Trial-WM im italienischen Tolmezzo gute Ergebnisse abgeliefert. Auch seine Teamkollegen überzeugten bei diversen Wettbewerben.

Bei laut Mitteilung idealen Bedingungen konnten sich die Teilnehmer in anspruchsvollen, steinigen und ungewohnt steilen Waldhängen der internationalen Konkurrenz stellen. Heidel hatte in Italien jeweils in der ersten Runde Probleme, sich an das hohe Niveau zu gewöhnen, was auch die Nonstop-Regelung und die Hubraumbegrenzung betrifft. In den zweiten Runden lief es an beiden Tagen besser. Der MSC-Fahrer belegte am ersten Tag den zehnten und tags darauf den elften Platz bei 27 Startern in dieser Klasse, die von Teilnehmern aus England dominiert wird. Heidel war mit diesen Platzierungen zufrieden, fährt er doch die erste Saison auf so hohem Niveau und steckt auch noch mitten in den Abschlussprüfungen zur Mittleren Reife.

Einige Fahrer des MSC Amtzell waren zudem erfolgreich bei den ersten beiden Läufen zur tschechischen Trialmeisterschaft in Brezova. Auch dieser Wettbewerb wurde bei idealen Bedingungen durchgeführt. Die Sektionen waren, bis auf eine künstlich angelegte bei Start und Ziel, als Natursektionen auf losem sandigem Boden sowie griffigen Felsen angelegt und stellten die Teilnehmer vor große Herausforderungen. Jonathan Heidel musste sich mit den tschechischen Spitzenfahrern messen und kam an beiden Fahrtagen in der international besetzten Klasse auf fünfte Plätze. Das war für den Amtzeller ein starkes Ergebnis – das Siegerpodest war an beiden Tagen nur mit einheimischen Topfahrern belegt.

Linus Heine und Johannes Heidel waren in der dritthöchsten Klasse am Start und zeigten ihr Können mit dem dritten Platz von Heine und dem vierten Rang von Heidel am ersten Tag. Am zweiten Tag lief es laut MSC nicht ganz so wie gewünscht, aber mit Rang vier von Heine und Rang fünf von Heidel durften die Amtzeller Fahrer wieder zufrieden sein. In den Klassen darunter fuhr Hannes Stohr auf die Plätze elf und acht. Für den jüngsten Amtzeller Teilnehmer Rufus Hampapa klappte es am ersten Tag mit einem achten Rang nicht so wie gewollt, dafür gewann er am zweiten Tag seine Klasse.

Für alle Amtzeller Fahrer war dieser internationale Wettbewerb sehr wichtig, dadurch finden sie nach der langen Corona-Pause immer besser in den Wettbewerbsrhythmus. Am Wochenende starten die Amtzeller Trialfahrer im heimischen Trialgelände in Maierhof bei den ersten beiden Läufen zur baden-württembergischen Trialmeisterschaft.