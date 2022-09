Tödlicher Unfall bei Amtzell: Polizei sucht Zeugen und Ersthelfer

Die Ermittlungen zu dem Hergang des tödlichen Unfalls auf der B32 am Freitagmorgen bei Amtzell gehen weiter. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und Ersthelfern, die als erste an der Unfallstelle waren.

Von dem Aufruf versprechen sich die Beamten Erkenntnisse über den genauen Ablauf des Unfalls, in den mehrere Fahrzeuge involviert war. Außerdem erhoffen sie sich Informationen über den Zustand des 71-jährigen Unfallverursachers zu diesem Zeitpunkt. Der Mann starb kurze Zeit später an der Unfallstelle in der Nähe des Gewerbegebiets Korb.

Außerdem zwei Schwerverletzte

Der 71-Jährige war am Freitag um kurz nach sieben Uhr aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und unter anderem frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Dabei wurden ein 54-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau schwer verletzt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei am Freitag auf rund 80 000 Euro.

Zeugen und Ersthelfer werden gebeten, sich Verkehrspolizei Kißlegg unter der Rufnummer 07563 / 9099-0 zu melden.