Tischtennisspieler messen sich am Sonntag in Amtzell

Alle aktiven Tischtennisspieler aus dem gesamten Bezirk Allgäu-Bodensee treffen sich am Sonntag, 16. September, zur ersten Bezirksrangliste 2018/19 in Amtzell. In der Neuen Sporthalle in der Schulstraße werden, unter der Leitung von Silke Bruder, mehr als 120 Tischtennisspieler aus dem ganzen Bezirk Allgäu-Bodensee erwartet, wie der Verband mitteilt.

Ab 8 Uhr ist die Halle geöffnet, um den Teilnehmern das Warm- und Einspielen zu ermöglichen. Das Turnier selbst startet um 9 Uhr mit den Klassen D, E und F. Ab 13.30 Uhr greifen die Damen in allen Klassen und die Herren der Klassen A, B, C und der Sonderklasse in das Geschehen ein. Ganz wichtig und unbedingt zu beachten ist der Meldeschluss am Mittwoch, 12. September, um 24 Uhr.