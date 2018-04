SVA-Damen spielen um den Aufstieg

Großer Erfolg für die Tischtennisdamen des SV Amtzell: Sie spielen nach dem 8:1 gegen die SG Aulendorf um den Aufstieg in die Verbandsliga.

Damen Verbandsklasse Süd: SV Amtzell - SG Aulendorf 8:1. - Im letzten Spiel der Saison landeten die Amtzeller Damen einen klaren Sieg gegen die Gäste aus Aulendorf. Janine Hafner/Julia Winter und Silke Wiedemann/Corinna Widemann setzten sich jeweils in drei Sätzen durch. Auch in den Einzeln, in denen Corinna Widemann durch Silvia Breyer abgelöst wurde, dominierte das Team. Janine Hafner und Silke Wiedemann siegten zweimal, Silvia Breyer und Julia Winter holten die fehlenden Siegpunkte. Die Freude über den Sieg gegen Aulendorf wurde gesteigert durch die gänzlich unerwartete Nachricht, dass die anderen Konkurrentinnen auf den zweiten Tabellenplatz, SV Deuchelried und TTV Gärtringen II ihre Spiele verloren hatten. Was vor dem Spieltag noch als illusorisch galt, ist nun doch eingetreten: Die Amtzellerinnen dürfen in der Relegation um den Aufstieg in die Verbandsliga spielen.

Herren Landesklasse: SV Bergatreute - SV Amtzell 9:3. - Die Erste des SV Amtzell hatte die Aufstiegsrelegation schon vorzeitig sicher, so war das letzte Saisonspiel nur noch Formsache. Die Doppel wurden durch Andreas Müller/Alexander Ernst, Jan Aumann/Michael Bruder und Christoph Kostgeld/Kevin Leuprecht mit einigen Satzverlusten gewonnen. Die Einzel waren insgesamt noch eindeutiger, so dass es schnell zu einem deutlichen Gesamtsieg kam.