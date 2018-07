SV Amtzell feiert 70. Geburtstag mit sportlichen Highlights

Sportlich feiert der SV Amtzell sein 70-jähriges Bestehen mit drei Fußballspielen. Unter anderem wird am 9. September die Weisweiler-Elf mit bekannten Namen nach Amtzell kommen. Zunächst werden sich allerdings am Sonntag, 8. Juli, 15 Uhr, der Bayernligist FV Illertissen und der FV Ravensburg im Eggenbachstadion begegnen. Der Eintritt kostet zwei Euro. Eine Woche später, genauer gesagt am Samstag, 14. Juli, kommt es um 16 Uhr bei freiem Eintritt zur Partie der U17-Junioren FC Augsburg und SC Freiburg. Für das Vorspiel sorgen um 14 Uhr die D-Jugenden des SV Eglofs und des SV Amtzell. Höhepunkt ist dann am 9. September, 11 Uhr, die Begegnung des SV Amtzell gegen die legendäre Weisweiler-Elf von Borussia Mönchengladbach. Danach ist ein „Spätschoppen“ mit musikalischer Umrahmung. Für 15 Uhr steht ein Punktespiel der ersten Mannschaft des SV Amtzell auf dem Programm. „Zugesagt von der Weisweiler-Elf haben bereits Thomas Kastenmaier, Karlheinz Pflipsen, Peter Wynhoff, Hans-Jörg Criens, Jörg Neun, Bachirou Salou, Jörg Jung und Martin Schneider“, sagt Detlef Morgenroth. Der zweite Vorsitzende des SV Amtzell, bekennender Gladbach-Fan, hat den Deal mit der Traditionself eingefädelt.

Umrahmt werden soll die Jubiläumsfeier auch mit sozialem Engagement des Vereins. Mit Sponsoren werden die Kosten des Festes, angefangen vom Festzelt im Eggenbach bis hin zur Übernachtung der Gäste oder eigens für das Spiel hergestellte Trikots, abgedeckt. „Sämtliche Einnahmen des Jubiläums-Wochenendes kommen dem Verein Hope – we help children von Wolfgang Ponto zugute“, sagen Vorsitzender Hartmut Alender und sein Stellvertreter unisono. Ein Eintritt wird nicht erhoben, um Spenden gebeten.

Bereits am Vorabend des Weisweiler-Spieles, am Samstag, 8. September, lädt der SV Amtzell zur Jubiläumsparty ins Festzelt mit der Band „Wildbock“. Beginn ist um 20 Uhr. Thomas Kastenmaier wird mit einem Teil seiner Mannen schon im Vorfeld des Jubiläums-Wochenendes in Amtzell weilen. „Wir bieten unseren Jüngeren vom 6. bis 8. September zum dritten Mal Kastes Fußballschule mit prominenten Ex-Profis“, erklärt Detlef Morgenroth. Das Camp ist am Donnerstag von 9.30 bis 15.30 und am Freitag und Samstag von 10 bis 15.30 Uhr. Die Kosten in Höhe von 120 Euro beinhalten auch einen Fußball, ein Trikot, Getränke, einen Mittagsimbiss, Urkunde und Medaillen. Geschwisterkinder sowie SV Amtzell und SV Haslach-Mitglieder erhalten Ermäßigungen in Höhe von zehn beziehungsweise 20 Euro. Infos und Anmeldung unter kastesfußballschule@gmail.com oder Rufnummer 02431/ 8051294. (swe)