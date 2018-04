SV Amtzell braucht Erfolgserlebnis

Die Anzahl der restlichen Spieltage bis zum Saisonende in der Fußball-Kreisliga A III ist überschaubar und langsam geht es in die entscheidende Phase der laufenden Spielzeit. Noch ist alles möglich, sowohl im Kampf um die Aufstiegsplätze, als auch gegen den Abstieg. Letzteren führt der SV Amtzell bislang vergebens und findet sich, in der sicherlich schwierigsten Saison des Vereins seit Jahren, abgeschlagen am Tabellenende wieder. Nicht nur für die Leidtragenden selbst eine große Überraschung, war der SV doch vor der Saison noch als Titelanwärter gehandelt worden. Am Sonntag spielt Amtzell um 15 Uhr beim FC Lindenberg.

Mit lediglich sieben Punkten und der schwächsten Torausbeute schwinden die Chancen, die Klasse zu halten, von Spieltag zu Spieltag. Dieser Tatsache ist sich auch Trainer Alexander Mayer bewusst, betont jedoch, dass noch „kein Wort vom Abstieg“ gesprochen wird. Die Saison bislang verläuft für Mayer schlicht „unglaublich“. „Wir machen zu viele Fehler“, so die kurze Analyse der Misere, die kein Ende zu finden scheint. „Und jeder noch so kleine Fehler wird bestraft“, führt der Coach fort. In den Spielen sei der SV Amtzell „nicht immer die schlechtere Mannschaft.“ Aber weder sei die notwendige „Kaltschnäuzigkeit“ vorhanden, noch kann eine mühsam erarbeitete Führung über die Zeit gebracht werden.

Die knappe Niederlage gegen den Türk SV Wangen war nun ein weiterer empfindlicher „Nackenschlag“ für den SV. Zumal alle direkten Kontrahenten im Abstiegskampf ihre Spiele gewinnen konnten. „Es läuft gerade einfach alles zusammen.“ Auch der ein oder andere gegnerische Trainer kann nicht nachvollziehen, wie eine Mannschaft wie diese so hinten drin stecken kann. Aber auch das hilft derzeit nicht weiter.

Fehler abstellen

Spielerisch sei seine Mannschaft grundsätzlich nicht weit weg. „Wir müssen Schritt für Schritt die Fehler abstellen, dann wird das.“ Seinen Jungs kann und will der Coach keine Vorwürfe machen. Er sieht sein Team Woche um Woche „bis auf das Letzte fighten“, aber ohne Erfolg. In der Mannschaft und dem gesamten Verein stelle man sich das selbstverständlich anders vor. Natürlich sei das auf Dauer „frustrierend ohne Ende!“ Für den SV Amtzell wird es nun immer schwieriger, die Kurve zu kriegen. Der Bann muss endlich gebrochen werden.

Woche für Woche vergeblich zu fighten, schlägt sich auch auf die Stimmung im Team nieder. „Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, dann wird der Knoten platzen“, ist sich Mayer sicher. „Das ist das Einzige was hilft.“ Er weiß um die Stärken seiner Jungs und gibt die Hoffnung nicht auf. „Wir haben das Zeug jedes Spiel zu gewinnen.“ Daher hilft nichts mehr als Durchhalteparolen, der Kampf und die Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis. In der Hoffnung, dass es dann nicht zu spät ist, um alles noch zum Guten zu wenden.