Stimmungsvolles Muttertagskonzert macht in Amtzell viel Freude

Das Konzert der jungen Musiker am Vorabend zum Muttertag hat inzwischen in Amtzell eine gute Tradition. Auch in diesem Jahr bewiesen die jungen Talente, was sie musikalisch so alles drauf haben – sehr zur Freude der Mütter und Väter sowie der Großeltern. Viele waren gekommen, um ihren jungen Sprösslingen zuzuhören. Sie waren wieder einmal beeindruckt. Der Leiter der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu – Abteilung Amtzell- Wolfgang Gebhart hatte gemeinsam mit Musiklehrer Uwe Eichele ein buntes abwechslungsreiches Konzertprogramm zusammengestellt, das mit viel Applaus und Anerkennung bedacht wurde. Die stolzen Mütter bekamen so schon am Vorabend zu ihrem „Ehrentag“ ein besonderes taktvolles Geschenk.

„Die Bude ist voll“, meinte Konzertleiter Wolfgang Gebhart lächelnd, als er zu Beginn die vielen Gäste in der Amtzeller Turn-und Festhalle begrüßte. Der Rahmen stimmte, und so wurde in lockerer Atmosphäre musiziert- dies jedoch hochkonzentriert. Das Bläservororchester Amtzell / Pfärrich / Haslach machte mit „We Will Rock You“ den rockigen Anfang. Stimmungsvoll ging es weiter mit „Woodpeckers Parade“, in dem der Schlagzeuger das rhythmische Trommeln des Spechts täuschend echt umsetzte. Beim folgenden „Hey Jude“ hat so mancher Zuhörer leise mitgesungen. Bei „Surfin` USA“ von Chuck Berry gaben die Kleinen nochmals so richtig Gas, und es ist erstaunlich, mit welcher Spielfreude und mit welchem Können die Jüngsten bereits nach eineinhalb Jahren Musikunterricht auftreten.

Das Saxophonquartett mit Lasse Hainlin, Jakob Schmitz Emma Stoll und Michael Kloß hatte mit ihrem Lehrer Alexej Khrushchov anspruchsvolle Stücke einstudiert: „Welcome Dance“ ist eine erfrischend heitere Einladung in den Jazz-Tanz, der besonders durch die wundervolle Melodie des Saxophons dominiert wird. Altvertraut und doch immer wieder mitreißend das „Guantanamera“, das die vier jungen Musiker schwungvoll in Szene setzten.

Der Höhepunkt des Konzerts war zweifellos der Auftritt des Percussionensemble Amtzell unter der Leitung von Uwe Eichele. Die 5 Schlagzeuger Jude Knoll, Maximilian Müller, Luca Thiem, Aaron Wanner und Hendrik Späth hatten bereits beim Regional-und Landeswettbewerb von „Jugend Musiziert“ mit Bestnoten abgeschnitten, und es so bis in den Bundeswettbewerb geschafft, bei dem sie am kommenden Wochenende in Lübeck auftreten werden. So war ihr Auftritt an diesem Abend wie eine mitreißende Generalprobe, die alle Zuhörer restlos begeisterte. „Smoke on the Water“ und „Peter Gunn“ wurden genial und rhythmisch perfekt umgesetzt.

Nach der Pause mit einer Stärkung am Buffet ging es mit der Jugendkapelle Amtzell / Pfärrich/ Haslach weiter. „Mission Impossible“ sei passend für das junge Orchester, meinte Wolfgang Gebhart lächelnd, um auf die Mühen und Herausforderungen mit der jungen Truppe bei den Proben hinzuweisen. Dass diese „unmögliche Mission“ allerdings gute Früchte trägt – davon konnten sich die Zuhörer überzeugen: Das Film-Musik-Madley „Jurassic Park“, „Schindler`s Liste“ und „Indiana Jones“ begeisterte genauso wie die temperamentvollen, südländischen Stücke von Luigi di Ghisallo „Caribbean Summer“ (-„Guadeloupe“, „The Coconat Vendor“). Feurig, heiter und schwungvoll ging es mit „Montanas del fuego“ ins Finale. Am Ende gab es viel Applaus für die Jungmusiker.