Sternenzauber im Advent: Aufruf der Gemeinde Amtzell

Die Gemiende Amtzell lädt ihre Bürger ein, beim Amtzeller Sternenzauber mitzumachen, und schildert in einer Mitteilung Einzelheiten der Aktion, welche die gesamte Adventszeit hinweg andauert.

„Basteln Sie einen Stern aus einem Material Ihrer Wahl und schreiben Sie einen Text, Satz, Gedicht adventlicher oder anderer Art darauf, der Hoffnung verbreitet oder einfach gut tut. Befestigen Sie ein Band zum Aufhängen daran. Hängen Sie ihn an einem der folgenden Sternenzauberorten auf: St. Gebhard, Wohnanlage für Jung und Alt, Katholische Kirche, Evangelische Kirche, Cafe Herzraum am Schloss und am Brunnen in Pfärrich. Wer möchte, darf sich dann an diesen Stationen einen Stern pflücken und als Hoffnungszeichen zu Hause aufhängen. Natürlich kann man auch einen Stern für jemanden pflücken, der oder die das Haus nicht verlassen kann.“