Stefan Rilling bleibt CDU-Ortsvorsitzender

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung der CDU Amtzell standen Vorstandswahlen, politische Grußworte und Ehrungen langjähriger Mitglieder im Vordergrund, so eine Pressemitteilung der Partei. Der Vorsitzende Stefan Rilling konnte hierzu die Abgeordneten des Bundes und Landes, Axel Müller und Raimund Haser, sowie den CDU-Kreisvorsitzenden und örtlichen Kreisrat Christian Natterer begrüßen.

Der bisherige Ortsvorsitzende Stefan Rilling wurde von den Mitgliedern in seinem Amt bestätigt. Unter der Wahlleitung von Christian Natterer wurden zudem Wolfgang Eichelberger und Robert Zettler zu den Stellvertretern gewählt. Schatzmeister wurde wieder Hans Schnetz, Pressereferent Martin Weber und Schriftführer Jürgen Dodek. Zu den Beisitzern wurden gewählt: Gebhard Müller, Marian Müller, Astrid Michel, Silke Reitsam-Surbeck, Hans Roman, Angela Schellinger und Volker Kübler. Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Paul Locherer und Florian Milz.

Neben den Wahlen zum Vorstand standen laut Pressebericht auch Ehrungen langjähriger Mitglieder an. Zwei Mitglieder wurden für 25 Jahre und ganze 16 für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt, darunter auch der frühere Landtagsabgeordnet Paul Locherer. In seinem Grußwort gratulierte der CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser Amtzells Bürgermeister Clemens Moll nochmals zu dessen überragender Wiederwahl. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Müller mahnte eine Rückkehr zur Sacharbeit im politischen Berlin an, heißt es in dem Pressetext. Es gebe viele Projekte von Pflege über Wohnen, Steuern und innerer Sicherheit, die rasch umzusetzen sind. Kreisrat Christian Natterer hob für die Region Wangen/Amtzell den Kompromiss zur Berufsschulreform hervor, der durch Allgäuer Geschlossenheit erreicht worden sei. Zudem könnte man mit der vom Landkreis auf den Weg gebrachten Planungsgesellschaft möglicherweise auch den Ausbau der B-32-Kammersteige vorantreiben, wenn das Land selbst zu wenig Planer dafür habe, so Natterer gemäß Pressemitteilung.