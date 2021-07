Starker Auftritt von MSC-Fahrer Maxi Schek

Drei Fahrer des MSC Amtzell sind beim österreichischen Enduro-Cup an den Start gegangen. Besonders Maxi Schek lieferte dabei einen starken Auftritt ab.

Am Samstag galt es, eine Sonderprüfung auf Zeit zu fahren, die darüber entschied, aus welcher Reihe man am Sonntag an den Start gehen durfte. Maxi Schek gab ordentlich Gas und schaffte es in die dritte Startreihe. Für Florian Hildebrand reichte es zu Reihe fünf und Fabian Waggershauser in Reihe sechs. Am Abend gingen alle drei Fahrer beim Endurocross, welches als Spaßrennen diente, an den Start. Dort schafften es die drei Piloten bis ins Halbfinale, schieden dann aber aus.

Wurzelige Runde

Am Sonntag ging es beim Hauptrennen ordentlich zur Sache. Die sehr anspruchsvolle, wurzelige Runde musste in vier Stunden dreimal bewältigt werden. Pro Runde gab es jeweils eine Sonderprüfung, die auf Zeit gefahren wurde. Maxi Schek verfehlte in der Junioren-Klasse nur knapp das Podest und wurde mit einem starken Auftritt Vierter. Florian Hildenbrand und Fabian Waggershauser waren in der sehr stark besetzen E3-Klasse am Start. Hier behaupteten sie sich unter 120 Fahrer. Hildebrand fuhr auf den 26. Platz, Waggershauser war mit Platz 47 auch in der vorderen Hälfte.