Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 7000 Euro hat sich am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Karl-Maybach-Straße in Amtzell ereignet. Das teilt die Polizei mit. Ein 21-jähriger Sprinter-Fahrer fuhr aus einem Betriebsgelände nach rechts in die Karl-Maybach-Straße ein und streifte hierbei den von links kommenden BMW eines 53-jährigen Mannes. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt.