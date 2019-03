SPD Amtzell tritt mit sieben Kandidaten an

Die Amtzeller SPD tritt mit sieben Bewerbern zu den Gemeinderatswahlen am 26. Mai an. Das ergab die Nominierungsversammlung am Dienstagabend im Vereinsheim der Narrenzunft Ramseweible. Spitzenkandidat ist Arno Leisen.

Von den 13 Anwesenden bei der Nominierungsversammlung wurde zunächst Hermann Seifried von der SPD Wangen einstimmig zum Versammlungsleiter gewählt. Eine Frau und sechs Männer nahmen die Herausforderung an, um sich am 26. Mai für die SPD Amtzell um ein Ratsmandat zu bewerben. Allen voran Arno Leisen (67 Jahre), der für die Partei bereits im Gemeindeparlament sitzt. Der Informatiker, inzwischen Rentner, erklärte, dass er sich einsetzen wolle für soziales Wohnen. Dabei liege es ihm am Herzen, dass Jung und Alt die Möglichkeit haben, gemeinsam unter einem Dach zu leben. Patrik Golms (30 Jahre) ist Angestellter und er will neben bezahlbaren Wohnungen gerne eine „essbare Stadt“ verwirklichen. Damit meinte er die Bepflanzung von Grünflächen mit Kräutern und Gemüse. Johannes Schnell (34 Jahre) ist Osteopath und ihm schwebt es vor, die Gemeinschaft des Dorfes zu stärken. Oliver Frömming (38 Jahre) ist von Beruf Zahnarzt. Ihm liegt es am Herzen, dass alle Menschengruppen einen lebenswerten Stil haben sollten. Ottmar Rupp (61 Jahre) ist Lehrer und möchte den sozialen Zusammenhalt vorantreiben. Später kam noch Peter Meschenmoser hinzu und Melanie Krüger war abwesend.

Zwar konnte die SPD die Liste nicht füllen, aber Arno Leisen sieht dem Wahltermin dennoch optimistisch entgegen: „Wir sind klein, aber schlagkräftig.“

Gerhard Lang von der SPD Wangen diente an dem Abend als Wahlberater in Amtzell. Er betonte, dass Kommunalpolitik auch sehr viel Spaß machen kann. Man könne auch auf kommunaler Ebene unheimlich viel bewirken.

Renate Kley unterstrich während der Auszählung noch einmal die inhaltlichen Schwerpunkte, die sich bisher abzeichnen. Ganz oben stehen hier die Themen Soziales, Umwelt, Kinder und Jugendliche sowie bezahlbarer Wohnraum. Konkret nannte sie beispielsweise den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen, die stärkere Berücksichtigung ökologischer Aspekte bei allen Entscheidungen in der Gemeinde, die Unterstützung des Ländlichen Schulzentrums, Angebote für gewaltfreie Lösungen zu schaffen und die stärkere Einbeziehung Jugendlicher in die Gemeindearbeit.

Kley sah ferner mehr Sozialwohnungen als wichtig an. Hier solle die Verwaltung prüfen, ob sie diesen Wohnraum eventuell auch in Eigenregie schaffen könne.