Sonne blendet – 63-Jährige übersieht Gegenverkehr

An der Abzweigung der K8003 von der Bundesstraße 32 in Geiselharz hat eine links abbiegende Autofahrerin am Mittwochnachmittag wegen der blendenden Sonne den Gegenverkehr übersehen. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrer leicht.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 17.20 Uhr auf der B32 in Richtung Ravensburg. In Geiselharz ordnete sie sich zum Linksabbiegen in die Schomburger Straße (K8003) ein. Beim Abbiegen übersah sie wegen der tief stehenden Sonne einen entgegenkommenden Dacia und stieß mit ihm zusammen. Die 63-Jährige und der Fahrer des Dacia verletzten sich leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst ambulant versorgt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 30 000 Euro. Die B32 musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden.