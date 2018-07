Sommerfest in Amtzell mit „Greyhound“

Es ist wieder so weit: Am Samstag, 14. Juli, um 20 Uhr lädt das Hammerschmiedefest des AKD mit rein akustischer Musik zum gemütlichen Beisammensein und Musikhören bei freiem Eintritt ein.

Wie die Veranstalter mitteilen, präsentiert die Greyhound Band Musik zum Abfahren mit rockigem Profil auf den Reifen, 'ner Menge Blues im Gepäckraum sowie gepflegten Balladen in der Cool-Box und nimmt ihr Publikum stimmgewaltig und gut gelaunt mit on the road. Das Ganze gibt es bei jeder Witterung in der Amtzeller Hammerschmiede. Parkmöglichkeiten gibt es an der Turn- und Festhalle. Weitere Infos auf der www.greyhoundband.de