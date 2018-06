„So etwas haben wir noch nie bei uns in der Ecke gespielt“

Ihre Volksmusikfeste sind in Amtzell mehr als bekannt. Für 2014 haben sich Bettina und Patricia etwas Neues ausgedacht. Mit der Weihnachtsgala soll – zwei Jahre nach dem Fest zum 25-jährigen Bühnenjubiläum – „etwas gänzlich anderes als von uns in der Heimat gewohnt“ präsentiert werden. Nach einem familienbedingt eher ruhigen 2013, sind die beiden Amtzellerinnen heuer mit insgesamt 35 Auftritten wieder deutlich präsenter.

„Unser Ziel ist es, dass die Leute am Sonntagabend aus der Halle gehen und sagen: Schön war’s, es hat uns berührt. Dann war es richtig – und das, was wir uns vorgestellt haben“, sagt Bettina (36), die gemeinsam mit ihrer „Bühnenschwester“ Patricia (35) dem kommenden Sonntag entgegenfiebert. Seit 27 Jahren stehen die beiden jungen Frauen auf der Bühne. Die Konzerte „zu Hause“ gehörten schon in Kinder- und Jugendzeiten zu den Besonderheiten.

Daran hat auch der Mitte der 90er-Jahre eintretende Erfolg nichts verändert. Alle zwei Jahre haben Bettina und Patricia in der Heimat gespielt – und immer wieder Volksmusikgrößen in „ihr Amtzell“ geholt. Eigentlich hätten beide auch hinter das Jahr 2014 einen Haken setzen können. Patricia: „Unsere große Show hatten wir ja eigentlich schon beim Musikfest in Amtzell. Aber genau deshalb wollten wir ganz bewusst etwas anderes machen.“

Die Idee zur Weihnachtsgala entstand. Bettina: „Sie wird ein Nachmittag in zwei Teilen werden.“ Im ersten Teil präsentieren sich die Künstler mit ihren bekannten Titeln. Nach der Pause sind von Bettina und Patricia und ihren Gästen weihnachtliche Weisen zu hören. „Bewusst haben wir dieses Mal auch auf den Nachmittag gesetzt“, erklärt Patricia: „Die Weihnachtsgala ist für alle Altersklassen gedacht, auch für Familien mit Kindern.“

2013, ein Jahr nach der Geburt von Patricias zweitem Kind Niklas, ist es ein klein wenig ruhiger um das Duo geworden. „Wir haben unsere aktuelle CD promotet, hatten einige Festzelt-Auftritte im Osten und eine Weihnachtstour mit Stefan Mross in den Niederlanden“, erzählt Bettina, ebenfalls zweifache Mama. 2014 begann mit einer Frühjahrstour durch Belgien, Präsentationen bei einigen Messen und dem Amtzeller Musikfest. „Im Dezember haben wir nun noch zwei einwöchige Touren mit Gaby Albrecht im Osten Deutschlands und rund um Berlin auf dem Programm“, sagt Patricia. Rund 35Auftritte werden es bis zum Ende des Jahres sein.

Parallel dazu unterrichten Bettina und Patricia in jener Musikschule, in der sie selbst „groß geworden“ sind, 30 Kinder, Männer und Frauen im Alter zwischen acht und 67 Jahren. „Im Sommer waren wir – angesichts der Feierlichkeiten zur 20-jährigen Freundschaft zwischen Amtzell und Oberlichtenau – gemeinsam mit dem Verein Harmonikagruppe Amtzell und den Eggenbacher Musikanten in Oberlichtenau.“

Was 2015 folgen wird, vermag das Volksmusik-Duo noch nicht zu sagen: „Vieles steht noch in den Sternen, so richtig spruchreif ist noch nix.“ Erst einmal die Weihnachtsgala. Erst einmal zu Hause. Bettina: „Wir wollen unsere Fans feierlich auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen – und mit Gefühl. So etwas haben wir bei uns in der Ecke wirklich noch nie gespielt.“

Zu ihrer Weihnachtsgala laden Bettina und Patricia am Sonntag, 30. November, in die Turn- und Festhalle Amtzell ein. Unterstützt werden die beiden Amtzellerinnen von Gaby Albrecht, dem Bodensee Quintett und Walter Rundel, der Weihnachtsgeschichten erzählen wird. Beginn der Weihnachtsgala ist um 14 Uhr, Einlass um 13 Uhr. Ab dieser Zeit gibt es auch Kaffee und Kuchen. Karten zum Preis von 18 Uhr (ermäßigt: 15 Euro) gibt es am Mittwoch, 16 bis 18 Uhr, Donnerstag, 8 bis 12 Uhr und Freitag, 8 bis 12.30 Uhr bei der Gemeindeverwaltung Amtzell (Telefonnummer 0 75 20 / 950-12) und gegebenenfalls an der Mittagskasse. Kinder bis zwölf Jahre sind frei, Jugendliche bis 18 Jahre bezahlen neun Euro. Weitere Infos zum Volksmusik-Duo gibt es unter

www.bettina-patricia.de