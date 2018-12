Singen und Musizieren für St. Nikolaus

Die Musikkapelle Pfärrich unter ihrer Leitung von Elmar Eggerl hat zusammen mit dem Kinderchor Pfärrich-Amtzell ein Konzert zugunsten vom Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gegeben. Die Wallfahrtskirche Mariä Geburt bot für die besinnliche Stunde den passenden Rahmen.

Es war eine Mischung aus Instrumentalklängen und Liedern, die den Reiz des Nachmittags ausmachte. Nachdem die Musikapelle die Pfärricher Kirche zur „Highland Cathedral“ erhoben hatte, war es der von Elisabeth Müller-Deutschle geleitete Chor, der davon sang, „dass mitten in der Nacht ein Kind geboren wurde“. Wie es die junge Schar mit den weißen Gewändern dem Engelschor gleich tat und davon überzeugt war: „Die Welt ist nicht verloren!“

Für ihren Bereich schätzte sich die Vorsitzende des Fördervereins „Kinderhospiz St. Nikolaus“ glücklich, mit der Hilfe von Spenden dazu beitragen zu können, dass das 2007 eröffnete Haus für unheilbar und lebensverkürzend erkrankte Kinder und deren Familien weiterhin existieren kann. Denn, so erklärte Kirsten Pallacks, „in Deutschland gibt es leider keine kostendeckende Finanzierung für Kinderhospize“.

Mit ihrer hübschen Stimme berührte Jana Halder anschließend die Herzen der Zuhörer. „Gabriellas Song“ stammt aus dem schwedischen Kinofilm „Wie im Himmel“, der die Geschichte einer Dorfbewohnerin erzählt, die im Kirchenchor „Zuflucht vor ihrem gewalttätigen Ehemann sucht“. Etwas später war mit „Lenas Song“ noch ein weiteres Stück aus dem Soundtrack von Stefan Nilsson zu hören – diesmal vom Kinderchor gesungen.

Von Rochus Hack am Klavier begleitet erklang das „Oh Jesulein zart“, dem das von der Musikkapelle intonierte „Arioso“ folgte. Johann Sebastian Bach komponierte es als Teil einer Kantate. Noch bekanntere Töne erreichten das Ohr, als Leonard Cohens strahlendes „Hallelujah“ das Gotteshaus durchzog. Und auch das allein von Klarinetten vorgetragene Musikstück war so recht dazu angetan, vorweihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen.

Bevor das gemeinsam gesungene „Oh du Fröhliche“ das Ende des Konzertes brachte, sprach Stefanie Mayer im Namen der Kirchengemeinde den Dank und die Segensgrüße aus. Letztere wusste der Kirchenchor noch zu verdeutlichen: „Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir!“

Bereits am Vortag hatten die Kinder bei der „Pfärricher Dorfweihnacht“ auf das bevorstehende Fest eingestimmt. Wenn das Wetter auch alles andere als einladend war und die Besucher nicht in Strömen kamen, so konnte man sich doch an dem Angebot an „Weihnachtsleckereien, duftendem Punsch und Dekoration für das Heim“ erfreuen. Zudem ließ man sich von einer kleinen Besetzung der Musikkapelle Pfärrich unterhalten.