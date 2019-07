„Singen für Jedermann“ fand erstmals auf dem Kapellenberg in Amtzell statt

Singen, lachen und tanzen unter freiem Himmel - mit dieser Absicht haben am vergangenen Montagabend zahlreiche Sänger den Kapellenberg erklommen.

„Es ist gut wieder hier zu sein“. Schon der Titel des ersten Liedes drückte die Freude der Teilnehmer auf den bevorstehenden Liederabend aus, der zum ersten Mal Open Air stattfand. Für die dazugehörige romantische Stimmung sorgte ein knisterndes Lagerfeuer. Schnell sprang der Funke des gemeinsamen Gesangs auch auf die Teilnehmer über. „Lass die Sonne in dein Herz“ war das nächste Lied und davon gab es ausreichend über den heißen Tag hinweg. Die sowieso schon sonnigen Gemüter der Anwesenden ließen sich denn auch von dem aufkommenden Wind und den heranziehenden Wolken nicht beirren.

Organisiert wurde das gemeinsame Singen von Anita Hermann-Ruess und Elli Ott vom Verein „Begegnungsstätte für Frauen“. Seit Januar treffen sich immer am ersten Montag des Monats Menschen, die Freude am Singen haben. Tatsächlich seien immer über 20 gesangsfreudige Teilnehmer anwesend, sagt Elli Ott. Auch trotz des angesagten Gewitters waren es auch an diesem Abend kaum weniger.

Elisabeth Müller-Deutschle ist die musikalische Leiterin. Sie begleitete die Sänger mit der Gitarre, sang mit und verteilte ihre energiegeladene Lebensfreude auf alle Anwesenden. „Unser Ziel ist es, dass jeder dieses musikalische Miteinander mit Frohsinn und gut gelaunt verlässt“, sagte Müller-Deutschle. So kam auch an diesem Abend jeder auf seine Kosten: Eine bunte Palette mit Liedern zum Nachdenken, aber auch Stücken, bei denen es unmöglich war, Beine oder Hände still zu halten. Mit Banjo und Gitarre unterstützte auch Thomas Linder, ein Mitglied von der Gruppe „Brekkies Inn“, den bunten Liederabend. Ebenfalls Gitarre spielte Ingrid Thiel aus Amtzell.

„I have a dream“ von Abba erfüllte den Anwesenden nicht ganz ihren Traum, dass es trocken bleibt. Doch so schnell ließen sich die Teilnehmer vom Regen nicht einschüchtern. Zunächst suchte man Schutz unter dem großen Baum, bevor die letzten Lieder in der Kapelle gesungen hat.