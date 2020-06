Sind die Amtzeller Jungstörche zu dick zum Fliegen?

Mit einem 30-Meter Hubsteiger wurden vor kurzem die drei Jungstörche auf dem Dach des Alten Schlosses mit einer individuellen Ringnummer versehen. Das teilen Roland Birk und Hans Roman mit. Die Storchenbeauftragte des Regierungsbezirks Tübingen, Ute Reinhard, ist nach Amtzell gekommen, um die Beringung in luftiger Höhe vorzunehmen.

Das sagt die Storchenbeauftragte

Nach Auskunft von Reinhard seien die drei Amtzeller Jungstörche wohlauf, ihr Gewicht liegt zwischen 3,0 und 3,8 Kilogramm. In etwa drei bis vier Wochen, so rechne die Storchenbeauftragte, werden die Störche ihre ersten Flugversuche unternehmen. „Wenn der „dicke“ Jungstorch seinen Jungfernflug machen will, dann muss er, so Reinhard, noch abnehmen“, heißt es in der Mitteilung.

Flugversuche sind gefährlich

Zum Vergleich: Ein ausgewachsener Altstorch sei wesentlich größer und wiege vier Kilo. Die Flugversuche seien außerdem „eine große Gefahr für die Störche auf dem Weg zum Erwachsenwerden“. Es sei nicht ungewöhnlich, dass die ersten Flüge für die Tiere mit dem Tod enden, insbesondere, wenn sie auf vielbefahrenen Straßen landen.