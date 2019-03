Seine Bilder sprechen für sich

Für Anatoli Basyrov ist es die dritte vom Arbeitskreis Dorfkultur präsentierte Ausstellung in Amtzell, für so manchen der zahlreichen Besucher, die am Freitagabend zur Vernissage kamen, die wohl beste. 32 Exponate unterschiedlicher Formgebung erfreuen in der Galerie im Alten Schloss Auge und Herz. Und das noch am kommenden Wochenende oder nach telefonischer Absprache.

Der aus St. Petersburg stammende Stipendiat der Art-Stiftung Plaas in Lindau ist rund um Wangen kein Unbekannter. Immer wieder sieht man ihn mit Staffelei, Zeichenblock und Farben nach schönen Motiven Ausschau halten. Mal in den Straßen der Altstadt, mal in den umliegenden Dörfern oder auch draußen in der Natur. Nicht zuletzt gibt Anatoli Basyrov Malkurse an der Volkshochschule Wangen.

Der freundliche und bescheiden auftretende Mann, 1952 in St. Petersburg geboren und Absolvent des dortigen Repin-Institutes, nutzt die Kulturbrücke zwischen Russland und Deutschland, um hier wie da zu arbeiten und auszustellen. Man spürt, wie sehr er gerade den Menschen zwischen Allgäu und Bodensee verbunden ist. Und so verwundert es nicht, dass es dem Künstler gelingt, mit seinen Werken eine ganz persönliche Atmosphäre zu schaffen.

Ein Schüler von ihm, der bei der Eröffnung das Wort ergriff, brachte es auf den Punkt. Wörtlich sagte er: „Wenn man mit Basyrov malt, dann sieht man seine Arbeiten mit anderen Augen.“ Und auch: „Die liebevoll und gekonnt umgesetzten Bilder sprechen für sich.“ Beim Rundgang durch die Ausstellung wird diese Einschätzung nachvollziehbar.

Da ist der mit Pastell auf Velourspapier geschaffene Platz „Bei der Eselsmühle“, der zum Verweilen einlädt. Dort die in Öl zum Leben erweckte „Wiese am Wochenende im Frühjahr“, nach der wir uns so lange gesehnt haben. Wieder an anderer Stelle sind die „Blühenden Bäume“, die „Magnolien“ oder die „Stiefmütterchen“ zu sehen, die den langen Winter vergessen lassen. Schließlich gewährt das Aquarell „Frühling in Lindau“ einen Blick vom Hoyerberg auf Berge und See.