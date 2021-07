Sechs Tagessiege für Lokalmatadore

Beim MSC Amtzell sind die ersten beiden Läufe zur baden-württembergischen Trialmeisterschaft gewesen. Der Ausrichter freute sich über sechs Tagessiege.

Bereits zum zweiten Mal wurde die Klasse 1 für A/I-Lizenzfahrer ausgeschrieben und dementsprechend anspruchsvolle Hindernisse mit senkrechten, 2,50 Meter hohen Stufen angelegt. In Deutschland gibt es laut Mitteilung nur ein gutes Dutzend Fahrer, die solch schwierige Hindernisse bezwingen können. Sechs davon waren in Amtzell am Start, darunter auch der Lokalmatador Jonathan Heidel. Er wurde Dritter, sein Teamkollege Hannes Stohr in seiner Klasse Zweiter. Lena Stephan, Johannes Heidel und Rufus Hampapa siegten in ihren Klassen.

Am zweiten Tag siegten vom MSC Lena Stephan, Emma Rittler und Johannes Heidel, Hannes Stohr wurde wie Jonathan Heidel Zweiter. Linus Heine erkämpfte sich Platz drei bei den Experten, Florian Stephan wurde Dritter seiner Klasse.