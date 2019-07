Schwerer Diebstahl aus Lagerraum

Mindestens zwei Unbekannte haben am Dienstag gegen 23 Uhr am Lagerraum eines Großhändlers in der Straße „Geiselharz“ die an einem beschädigten Fensterflügel angebrachte Holzplatte eingedrückt und entnahmen Warenbestände aus dem Lagerraum hinter dem Fensterflügel. Laut Polizie drangen sie aber nicht ins Gebäude selbst ein.

Die entnommenen Warenbestände wurden vor dem Gebäude aufgefunden. Am Tatort wurde beobachtet, wie die Tatverdächtigen mit einem Motorroller und einem rot lackierten dreirädrigen Ape-Nutz-fahrzeug an das an den Tatort heran- und später dort wieder wegfuhren.

Der Polizeiposten Vogt, Telefon 07529 / 97156, bittet hierzu um Hinweise.