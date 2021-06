Schüler sind gut vorbereitet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der diesjährige Abschlussjahrgang ist bereits der 2. Durchgang unter Pandemiebedingungen. Homeschooling, Isolation und Ängste lasten auf den Schultern der Jugendlichen, die ihre Abschlüsse meistern müssen, um ihre Zukunftspläne realisieren zu können. Die diesjährige Prüfungsordnung passt die Prüfungsbedingungen an die Sondersituation an. An allen weiterführenden und beruflichen Schulen wurde die Bearbeitungszeit um 30 Minuten verlängert. Lehrkräfte haben mehr Aufgaben zur Vorauswahl erhalten.

Trotz Corona sind die Schüler gut auf die Abschlussprüfung vorbereitet. Die letzten Schulwochen fanden im Präsenzunterricht statt, sodass die Jugendlichen sicher in die Prüfungen gehen konnten. Nach ersten Umfragen am Ländliche Schulzentrum Amtzell waren die Schülerinnen und Schüler mit dem Verlauf der Realschulabschlussprüfung bisher sehr zufrieden.

Die letzten schriftlichen Prüfungen finden im Fach Englisch (Pflichtfremdsprache) und im Wahlpflichtfach Technik und Alltagskultur, Ernährung, Soziales (AES) statt.

Die Mündlichen Prüfungen beginnen im Juli und schließen die Prüfungen zur Mittleren Reife ab.

Auch die schriftlichen Hauptschulabschlussprüfungen werden in dieser Woche mit Englisch abgeschlossen sein und durch die mündlichen Prüfungen im Juli beendet werden.

Allen Schülerinnen und Schülern wünschen wir weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen.