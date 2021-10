Schek gewinnt sein Lieblingsrennen

Strahlender Sonnenschein und stahlblauer Himmel haben die Fahrer des MSC Amtzell bei der 69. Mittelrheinischen ADAC-Geländefahrt in Kempenich begleitet. Zum ersten Mal konnte sich Maxi Schek nach über einer Stunde Prüfungszeit den Klassensieg in der E2B sichern. Und als wäre das nicht genug, holte er sich auch noch den zweiten Platz im Klassen übergreifenden B-Championat. „Es ist und bleibt mein Lieblingsrennen hier in Kempenich und heute hat einfach alles gepasst“, sagte Schek.

In der Damen-Klasse konnte sich Samantha Buhmann erneut ein Platz auf dem Podium sichern. Mit ihrem dritten Platz rutsche sie auch in der Gesamtwertung wieder auf Platz drei vor. Auch Stefan Staudacher behauptete sich in der stark besetzten Klasse E3B und sicherte sich den 23 Platz.