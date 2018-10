Schützenverein Pfärrich bekommt Elektrische Schießanlage

Auf einen breiten Anklang ist der Tag der offenen Tür im Schützenhaus Pfärrich anlässlich der Einweihung der neuen, elektronischen Schießanlage gestoßen. Hunderte Besucher freuten sich mit den knapp 100 Mitgliedern des 1925 gegründeten Vereins, der am Sonntag seine mit viel Eigenleistung geschaffene und rund 65 000 Euro teure Anlage vorstellte. Sieger des Jedermann-Eröffnungsschießens wurde Thomas Wochner.

„Uns ist es wichtig, dass das Publikum dabei sein kann“, sagt Alfons Diem, Schriftführer der Pfärricher Schützen. Dabei sein heißt: Künftig kann an Bildschirmen und Leinwänden auch außerhalb des Schießstandes mitverfolgt werden, wer wie geschossen hat. Geschossen werden kann künftig entweder mit Bleikugeln oder – ab November – auch mit Lasergewehren. „Das hat für uns den Vorteil, dass künftig auch Jugendliche unter zwölf Jahre bei uns Schießsport betreiben können“, erklärt Pfärrichs Oberschützenmeister Manfred Bopp. „Zu Hause“ sind im Pfärricher Schützenhaus im Übrigen Pistolen- wie Gewehrschützen als auch die Zimmerstutzenschützen.

Anlage wird gesegnet

Nachdem Pastoralreferentin Mirjam Schweizer die neue Schießanlage „und alle, die hier schießen und sich zur Gemeinschaft treffen“, nach den Segnungsworten im Festgottesdienst nochmals gesegnet hatte, lag es an Manfred Bopp, den Tag der offenen Tür zu eröffnen. Bopp sprach von einem Meilenstein der Vereinsgeschichte, Diem von der vielen Arbeit, die der Umbau des zuvor 25 Jahre alten Standes mit sich gebracht hat, in den es galt, Neuerungen aufzunehmen „wie etwas mehr Licht“. Die Papierscheibe habe ausgedient, die Elektronik Einzug gehalten, meinte Diem: „So hat der Schütze auch gleich im Bild, was er getroffen hat. Und das Schießen ist öffentlicher, attraktiver geworden und kein Geheimnis mehr.“ Wie die Übertragung funktioniert, konnten die Besucher im Festzelt auch mitverfolgen, als sechs Schützen aus den Reihen des Schießsports und des öffentlichen Lebens die elektrische Schießanlage in einem kleinen Wettbewerb testeten. Bester Schütze aus fünf aufgelegten Schüssen war Ehrenoberschützenmeister Franz Birk vor Oberschützenmeister Manfred Bopp und Kreisoberschützenmeister Stefan Bertsch. Auf den Plätzen folgten Pastoralreferentin Mirjam Schweizer, Bürgermeister Clemens Moll und Franz Zwisler von der Kreissparkasse.

165 Teilnehmer schießen

Am Eröffnungsehrenscheiben-Jedermannschießen beteiligten sich 165 Teilnehmer. Mit einem 25,8 Teiler siegte Thomas Wochner. Im Schauwettkampf der Pfärricher Jungschützen war Jessica Müller die Beste. „Die Bevölkerung war sehr an unserer Schießanlage interessiert“, freute sich Alfons Diem am Abend: „Der Tag der offenen Tür brachte eine überwältigende Resonanz und wir haben großes Lob einfahren dürfen.“