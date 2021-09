Samantha Buhmann unterstreicht ihre gute Form

Eine weite Reise haben zwei Fahrer des MSC Amtzell am vergangene Wochenende auf sich genommen. Es ging nach Rehna in Mecklenburg-Vorpommern. Dort wurde der vierte Lauf zur deutschen Enduro-Meisterschaft ausgetragen. In der Nacht von Freitag auf Samstag regnete es dort noch einmal ordentlich. Am Samstagmorgen herrschten zum Startschuss laut Mitteilung des MSC fast perfekte Bedingungen. Samantha Buhmann schaffte es aufs Podest, Maxi Schek verfehlte es nur um wenige Sekunden.

In der ersten Prüfung war es noch etwas rutschig, aber mit diesen Verhältnissen hatten die Amtzeller überhaupt keine Probleme. Die erste Prüfung ging über Wiesenhänge, Ackerflächen und eine Motocrossstrecke. Die zweite Prüfung war nicht ganz so lange und führte über Felder und durch eine Apfelplantage.

Maxi Schek, der in der Klasse E2B an den Start ging, sicherte sich immer wieder gute Prüfungszeiten. Er fuhr nach drei Runden und mehr als einer Stunde Prüfungszeit auf den vierten Rang, nur 15 Sekunden hinter Platz drei. Somit sicherte er sich wichtige Punkte für das Gesamtklassement.

Samantha Buhmann unterstrich erneut ihre starke Form. Sie fuhr bei den Frauen nach zwei Runden und vier Prüfungen mit mehr als einer Minute Vorsprung auf den dritten Platz. Somit ergatterte auch sie weitere Punkte für die Jahreswertung, in der sie jetzt punktgleich mit einer weiteren Fahrerin auf Platz drei liegt. Es stehen noch vier Läufe an, der nächste ist in Magdeburg.