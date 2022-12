Samantha Buhmann geht mit großen Zielen ins Jahr

Neues Jahr, neue Ziele: Das gilt auch für die Motorsportlerin Samantha Buhmann vom MSC Amtzell. Sie tut alles für den Erfolg auf zwei Rädern. Buhmann hat bereits einige Erfolge im deutschen Enduro-Sport erreicht, nun möchte sie noch mehr. Die 32-jährige Pilotin des MSC Amtzell möchte im neuen Jahr die italienische Enduro-Meisterschaft bestreiten.

„Hier kann ich durch das anspruchsvollere Gelände mehr Erfahrung sammeln“, sagt Buhmann. Erfahrung wird sie sicherlich gut gebrauchen können, denn die Amtzellerin hat vor, 2023 die komplette Enduro-Weltmeisterschaft der Frauen zu bestreiten.

Ihr Teamchef Ralf Dennenmoser (Bombe Racing) unterstützt sie dabei und organisiert laut Mitteilung ein Motorrad für die Läufe in Finnland und Schweden. Damit bleibt Buhmann der Transport eines Motorrads erspart. Die Rennen in Italien und Portugal wird sie dagegen mit ihrer eigenen Maschine bestreiten. „Ich bin sehr froh, dass Ralf und die Marke Beta mich ein weiteres Jahr unterstützen“, teilt Buhmann mit. „Auf der Strecke muss ich zwar alleine kämpfen, aber ohne die vielen Unterstützer wäre es für mich nicht möglich, diese Sportart so intensiv zu betreiben.“

Um sich bestmöglich auf die neue Saison vorzubereiten, stehen neben dem Training, der Suche nach neuen Sponsoren und einigen organisatorischen Dingen auch mehrere Trainingstage in Italien auf dem Programm. Die 32-Jährige richtet alles auf den Erfolg auf zwei Rädern aus. „Zu meinen größten Stärken gehören sicherlich mein Durchhaltevermögen und mein Wille zum Erfolg“, sagt Buhmann. „Beim Training versuche ich immer, 100 Prozent zu geben. Ich bin mir sicher, dass der Erfolg dann nicht ausbleibt.“ Ihr Ziel in kommenden Jahr ist es, in der Gesamtwertung der Enduro-WM unter die zehn besten Frauen zu kommen.