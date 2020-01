Riskantes Überholmanöver zwingt Mann zu Vollbremsung

Auf der B32 zwischen Rotheidlen und Amtzell hat der Fahrer eines Opels am Dienstagmorgen nach einem riskanten Überholmanöver einen Kleinbus zum Abbremsen genötigt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 6.25 Uhr wurde der VW-Bus laut Polizeibericht auf der Strecke zwischen Kammerhof und Geiselharz von einem schwarzen Opel trotz entsprechendem Verbot überholt. Weil es beim Wiedereinscheren sehr knapp wurde, gab der Kleinbusfahrer der überholenden Person Lichtzeichen. Daraufhin bremste der unbekannte Opelfahrer seinen Wagen stark ab, schaltete die Warnblinkanlage ein und fuhr in Schlangenlinien weiter. Der 68-Jährige am Steuer des Kleinbusses musste fast bis zum Stillstand abbremsen. Bei Amtzell überholte der Unbekannte einen Mercedes – wieder im Überholverbot. An der Anschlussstelle Wangen West fuhr der Opel auf die Autobahn, die er an der Abfahrt Kißlegg wieder verließ, um in Richtung Christazhofen weiterzufahren. Der Kleinbusfahrer erstattete Anzeige. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr und sucht Zeugen. Von besonderem Interesse ist der Fahrer oder die Fahrerin des Mercedes, der von dem Opel bei Amtzell überholt wurde. Wer Hinweise zu dem gesuchten Verkehrssünder geben kann, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07529 / 971560).