Restaurant Schattbuch in Amtzell behält seinen Michelin-Stern

Der Guide Michelin hat das Schattbuch in Amtzell erneut ausgezeichnet. Das Restaurant konnte seinen Stern somit bereits zum dritten Mal in Folge halten, heißt es in der Pressemitteilung. Das Team um Küchenchef Christian Grundl sei stolz auf diese Bestätigung.

Aufgrund der Erweiterung durch neue Destinationen geben die Verantwortlichen des Guide Michelins Deutschland den Gourmetführer dieses Jahr später als gewohnt – nämlich erst Anfang März – in den Handel. Man freue sich natürlich über die Entwicklung, die das Restaurant seit dem ersten Stern im November 2016 genommen hat, sagt Restaurantleiter Christian Marz laut Mitteilung. Jedoch wolle er sich nicht mit dem bisher Erreichten zufrieden geben. Er und sein Team befänden sich auf dem richtigen Weg den sie konsequent weitergehen würden. Außerdem wir die Küche begleitet von einer Weinkarte mit insgesamt 300 Positionen. Jeder aus dem Team habe seine Kernkompetenz. Das sei die Basis für den Erfolg, sagt der Restaurantleiter laut Mitteilung weiter.

Jedes Jahr warten Deutschlands Gourmets und Spitzenköche auf die Ergebnisse des Restaurantführers „Guide Michelin“. Der Hotel- und Restaurantführer gilt in Gourmetkreisen als Bibel der Feinschmecker und wichtigste Instanz der Szene. Für die Auszeichnung besuchen professionelle Testesser die Häuser, ohne dass diese davon wissen. Laut „Michelin“ bedeutet ein Stern: Produkte von ausgesuchter Qualität, unverkennbare Finesse auf dem Teller, auf den Punkt gebrachter Geschmack, ein konstant hohes Niveau bei der Zubereitung.