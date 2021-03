Restaurant Schattbuch erneut ausgezeichnet

Der Guide Michelin hat dem Restaurant Schattbuch in Amtzell erneut einen Stern verliehen. Seit 2016 gehört es somit fest zur Riege der wenigen, erlesenen Sternerestaurants in der Region Bodensee-Oberschwaben, teilt das Restaurant mit.

Jedes Jahr warten Deutschlands Gourmets und Spitzenköche gespannt auf die Ergebnisse des Guide Michelin. Nun stehen die ausgezeichneten Restaurants 2021 fest. „Auch in Zeiten der Pandemie sind die Gastronomen mit ungebrochenem Engagement, Mut und Ideenreichtum für ihre Gäste da und bleiben ihrem Anspruch an niveauvolle Küche treu“, heißt es auf der offiziellen Website des Restaurantführers in Bezug auf die diesjährige Sterneverleihung. Ein Satz, der auch das „Schattbuch“ miteinschließt. Denn: Das Team um Inhaber und Initiator Hermann Müller, die beiden Küchenchefs Sebastian Cihlars und Nico Lanz sowie Restaurantleiter Christian Marz gehört dank kontinuierlichen Engagements weiter zu den Top-Restaurants des Landes.

Mit gemischten Gefühlen blickt man indes beim Restaurant auf das vergangene Jahr zurück – gleichwohl überwiegen die positiven Erinnerungen. Der erste Lockdown war für alle Gastronomen ein Schock. Umso erfreulicher war die gute Resonanz nach der Wiedereröffnung im Mai, heißt es in der Mitteilung. „Das ist in dieser besonderen Situation wirklich nicht selbstverständlich gewesen. Über das Vertrauen unserer Gäste waren und sind wir sehr dankbar“, weiß Christian Marz um die Bedeutung seiner treuen Stammgäste, die sich den Sommer über zumindest auf der Sonnenterrasse wieder maskenfrei zulächeln konnten. Auch im Herbst konnte man mit einem flexiblen Raumkonzept auf zwei Etagen weiter Sterneküche präsentieren.

Seit dem 2. November muss die Gastronomie länderübergreifend eine erneute Zwangspause einlegen. Die beiden Küchenchefs Sebastian Cihlars und Nico Lanz freuen sich laut Mitteilung auf den Tag, an dem sie ihren Gästen wieder Topf-an-Topf unkomplizierten Genuss in entspannter Atmosphäre bieten können.