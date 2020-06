Rennradlerin streift Auto und wird schwer verletzt

Eine Rennradfahrerin hat sich am Donnerstag bei einem Unfall im Bereich Amtzell schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizei musste die Frau mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall geschah demnach gegen 15.40 Uhr, als die 31-Jährige auf dem Gemeindeverbindungsweg bei Stadels Richtung Hofgut Wieser unterwegs war, als sie einen entgegenkommenden Opel streifte. In einer Rechtskurve kam sie aus Unachtsamkeit und wegen zu hohen Tempos weit in Richtung Fahrbahnmitte, so die Beamten. Als ihr ein Auto entgegenkam, bremste sie stark ab, wodurch das Hinterrad blockierte und die Frau die Kontrolle über ihr Zweirad verlor. Sie streifte an dem Auto entlang, riss den Außenspiegel ab und stürzte am Ende auf die Fahrbahn. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro.