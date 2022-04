Rennbahn für die Kita St. Johannes

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kita St. Johannes in Amtzell gibt es seit 1971. In fünf Jahrzehnten haben sich hunderte von Kindern dort wohlfühlen und entwickeln dürfen. So kommt es mittlerweile vor, dass die dritte Generation Amtzeller die Kita St. Johannes besucht und Eltern ihre Kinder in „ihren Kindergarten“ bringen.

St. Johannes ist für viele Menschen mehr als nur eine Einrichtung für Bildung und Betreuung. Es ist ein Stück Leben, ein Stück Heimat und der Platz für Erinnerungen an die eigene Kindheit. Ein beachtlicher Teil des Teams ist ebenso seit 10 bis 40 Jahren fest mit St. Johannes verwurzelt. Die Erzieherinnen gehen nicht einfach nur zur Arbeit, sondern identifizieren sich stark mit der Kita und engagieren sich entsprechend gerne für „ihr Haus“. Mit den Kindern hat sich die Einrichtung natürlich auch pädagogisch und baulich stets weiterentwickelt.

Die Kita St. Johannes befindet sich derzeit in Umbauarbeiten. Nach Jahrzehnten war Sanierung in verschiedenen Bereichen notwendig. Seit einem Jahr ist die Kita im Haus der Gemeinde und der Turnhalle untergebracht. Die gesamte Infrastruktur einer Kita wurde entsprechend dem Bedarf in den Übergangsräumen angepasst.

Im Rahmen des Umbaus musste die geteerte Fläche im Garten vor dem Haus aufgerissen werden. Nach Beendigung der Außenarbeiten wird diese Fläche wieder gepflastert. So entstehen Sitzflächen und Spielbereiche, die trocken und eben sind.

Bewegung ist für die Kinder sehr wichtig. Täglich gehen die Fachkräfte mit den Kindern in den Garten, damit die Kinder an die frische Luft kommen, sich austoben und vielfältig bewegen können. Damit dies auch bei relativ schlechtem Wetter attraktiv und sinnvoll ist, soll nun eine 100 Meter lange „Rennbahn“ geteert werden, auf der sich die Kinder mit verschiedenen Fahrzeugen bewegen können.

Das Kita-Team ist sehr froh, dass der Wunsch nach einer „Rennbahn“ in den zuständigen Gremien auf verständnisvolle, offene Ohren gestoßen ist. Da dieser Mehraufwand teurer wird, möchte die Kita auch in finanzieller Hinsicht ihren Beitrag leisten und hat sich zusammen mit dem Elternbeirat Möglichkeiten ausgedacht, wie die „Rennbahn“ für die Kinder finanziell unterstützt werden kann. Beispielsweise durch Kuchenverkauf, Flohmarkt, lokale Aktionen und Spenden über die „Herzensideen“ der Kreissparkasse Ravensburg und direkt über die Bankverbindung der Kirchengemeinde Amtzell.