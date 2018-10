Ralph Caspers liest in Amtzell aus seinem neuen Kinderbuch

„Bist Du aus dem Fernseher gestiegen?“ fragt gleich zu Anfang ein kleines Kind, als es den freundlichen Mann mit der großen Brille sah. Nein, er war es wirklich. Der sympathische Fernsehmoderator, Ralph Caspers, bekannt aus „die Sendung mit der Maus“ und „Wissen macht Ah“, hat Schülern der Ländlichen Schule Amtzell im Lesesessel der Bibliothek, aus seinem neuen Buch „Wenn Glühwürmchen morsen“ vorgelesen.

Nur wenige der zahlreich erschienenen Kinder kannten ihn wohl nicht, umso aufregender war es nun Ralph Caspers heute hautnah zu erleben. Und da es sich ja um Gute-Nacht-Geschichten handelte, warnte Caspers die Kinder gleich vor. „Ihr dürft gerne einschlafen, aber bitte nicht schnarchen oder sabbern.“ Doch von Einschlafen konnte keine Rede sein. Zwar hätte man während des Vorlesens die Glühwürmchen wohl husten hören, jedoch waren die Geschichten einfach zu spannend als das man auch nur ein Auge zu bekommen hätte.

Es waren wirklich fantastische Geschichten, die überraschten und nicht nur die Kinder erheiterten. Alltägliche Situationen lebendig und spannend erzählt. Geschichten zum Träumen und Staunen. Zum Beispiel die Geschichte über Greta, die beim „Marathonzähneputzen“ genau berechnet hat, wie lange sie im voraus ihre Zähne putzen muss, damit sie sie vier Wochen lang nicht mehr putzen muss. Nämlich zwei Stunden lang. Diese Rechnung bringt sie ihren erstaunten Eltern vor und meint schließlich: „Ich liebe rechnen!“ Noch viele Geschichten in kindgerechter Länge bekamen die Kinder und Erwachsenen in gut über einer Stunde zu hören. Zwischendurch gab es „Lockerungsübungen“ für alle mit hüpfen und dehnen.

Zu manchen Geschichten konnte man auf der Leinwand beobachten, wie der Comiczeichner und Illustrator Ulf K. scheinbar mit einfachen Strichen nach und nach den Charakteren und Szenerien Leben einhauchte.

Ralph Caspers ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Seit 20 Jahren arbeitet er für „die Sendung mit der Maus“. Er ist der Autor der Kindersendung „Wissen macht Ah“, die er auch selbst moderiert. „Wenn Glühwürmchen morsen“ ist sein erstes Kinderbuch.

die Lesung fand im Rahmen des Frederick-Tages statt. Der Frederick-Tag ist ein alljährliches Literatur-und Lesefest des Landes Baden-Württemberg. Seit über 20 Jahren und in der Zeit vom 15. bis 26. Oktober werden alle Bildungs-und Kulturträger vom Land dazu eingeladen sich aktiv am Frederick-Tag zu beteiligen. Ziel dieser Aktion ist das Lesen aktiv zu fördern und Umgang mit Literatur zu verbessern.

Ralph Caspers nahm sich am Ende der Veranstaltung Zeit, um Autogramme zu geben oder die Bücher zu signieren. Der Sozialarbeiter der Ländlichen Schule Amtzell, Rudi Schmid-Geiger, überreichte Caspers ein Präsent, damit der Besuch, dem Fernsehstar, in der kleinen Gemeinde noch lange in Erinnerung bleibt.