Probleme werden Amtzell noch längere Zeit beschäftigen

Nach einem Jahr Arbeit ist der Brandschutzbedarfsplan für die Gemeinde Amtzell jetzt fertiggestellt worden. Kommandant Martin Weber stellte am Montagabend das Gesamtpaket vor. Da dieses Thema im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung stehen sollte, wurde sie vom Rathaus in die Räumlichkeiten des Feuerwehrhauses verlegt.

Bereits im März 2017 war klar geworden, dass die Freiwillige Feuerwehr Amtzell nicht nur Platzprobleme hat, sondern dass auch die technische Ausrüstung in die Jahre gekommen ist. Um das alles zu dokumentieren und fachlich bestätigen zu lassen, fertigten die Feuerwehrleute in Teamarbeit einen Brandschutzbedarfsplan an. Dabei war allen klar, dass das Bereitstellen einer Feuerwehr zwar „eine kommunale Pflichtaufgabe ist“, sich ein solcher Plan aber ebenso wenig für ein „Wunschkonzert“ eignet.

In seiner Powerpoint-Präsentation führte Kommandant Weber zunächst einmal die Struktur der Gemeinde vor Augen. Wobei er die Löschwasserversorgung bis auf wenige Gehöfte, die noch unterversorgt seien, für umgesetzt erachtete. Beim Punkt „Bestandsanalyse“ verwies Weber auf die Einsatzabteilung mit 48 und die Jugendfeuerwehr mit 21 Kräften sowie auf die drei Fachberater, um dann schnell auf das 1993 gebaute Feuerwehrgerätehaus mit seinen vielfältigen Problemen zu kommen. Fehlende Schmutzschleuse und Sanitärräume, die „Umkleide“ in der Fahrzeughalle am falschen Platz, ein rutschiger Boden, die zu kleine Werkstatt und vor allem auch die gefährliche Situation beim An- und Ausrücken – die Mängel sind laut Dokumentation vielfältig. Wie natürlich auch die Fahrzeuge angesprochen wurden, die entweder „nicht mehr durch den TÜV kommen“ oder seit 33 beziehungsweise 39 Jahren im Einsatz sind.

Die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr hat oberste Priorität. So muss die „erste Einheit“ in zehn Minuten am Brandherd beziehungsweise am Ort sein, wo technische Hilfe gebraucht wird. Für die „zweite Einheit“ gilt die Regel 15 Minuten im Brandfall und 20 Minuten bei der technischen Hilfe. Bisher gelangen die Vorgaben der ersten Einheit durchschnittlich in 8,02 Minuten, der zweiten dann in 80 bis 85 Prozent der Fälle.

„Die Jugendfeuerwehr ist so stark wie noch nie“, freute sich Martin Weber, gab aber gleichzeitig zu bedenken, dass eine bessere Integration notwendig sei und der Raum für die 21 jungen Menschen „nur ein Lagerraum ist“.

Aber nicht nur bei der Jugend, auch insgesamt herrscht im Feuerwehr-Gerätehaus „Platzmangel an allen Ecken und Kanten“. Dies, so der Kommandant, hätte eine erhöhte Unfallgefahr wie das Nichteinhalten von Hygienevorgaben zur Folge. Auch habe er zwei Personen, die gerne in die Feuerwehr eingetreten wären, leider absagen müssen. Zusammenfassend war sich Weber sicher: „Wir können positive Veränderungen nicht auf die lange Bank schieben. Es muss etwas getan werden.“

Für Clemens Moll ist die Feuerwehr Amtzell „gut aufgestellt“. Damit das auch in Zukunft sichergestellt ist, schlug der Bürgermeister „Handlungsempfehlungen für die nächsten Jahre“ vor. Das sah auch Gemeinderat Hans Roman so. Doch er ging noch einen Schritt weiter und regte an, gleichzeitig einen Bedarfsplan für den Bauhof, der ebenfalls in der Winkelmühle seinen Standort hat, „dazuzulegen“.

Für ein Gesamtpaket sprach sich ebenfalls Gemeinderat Otto Allmendinger aus. Und er stellte die Frage nach der „Trennung von Feuerwehr und Bauhof“. Für Kommandant Weber ließe sich dies „mittels eines Maßnahmeplans entwickeln“. Geklärt werden müsse, wo man, wenn der Bauhof im Gebäude bliebe, „eine Halle für die Feuerwehr hinstellen kann“.

Gemeinderat Arno Leisen war es, der sich davon überzeugt zeigte, dass man keine zwei riesigen Projekte parallel zueinander in Angriff nehmen könne. Wörtlich sagte er: „Es gibt Sachen, die sind vorrangig, weil es um Menschen geht.“ Leisen brachte damit noch einmal die zuvor geführte Diskussion in Richtung „Sanierung der Mehrzweckhalle“ ins Spiel.

Kämmerer Jürgen Gauß hatte hier in Einzelheiten Rechenbeispiele vorgelegt, die als Versuch gedacht waren, die Kosten für die Sanierung der Halle in den Kontext der aktuellen finanzwirtschaftlichen Lage der Gemeinde zu stellen. Die investive Ausgabenseite, die Überschusslage des laufenden Betriebes und die Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde wurden jeweils den unterschiedlich möglichen Zuschüssen gegenübergestellt.

Das Fazit, das aus allen Wortmeldungen gezogen werden konnte, zeigte sich für den Kämmerer so: „Wir müssen uns zu Prioritäten durchringen!“ Und während Gemeinderat Robert Zettler daran glaubte, dass sich die Situation mit der Klärung im Fall „Goppertshäusern“ noch verbessern könnte, war für Kollege Otto Allmendinger klar: „Wenn keine Bundesmittel fließen, dann übernehmen wir uns.“