Polkas und böhmische Träume im Herzen von Amtzell

Blasmusik vom Feinsten von der ersten Note an: Der böhmisch- mährische Traum ging am Samstag in Amtzell in die zweite Runde. Der Saal war zum Bersten voll. Schon vor zwei Jahren trafen sich die Blasmusikanten „Egerländer Gold“ von Mathias Gronert und die Scherzachtaler Blasmusik in dieser Konstellation an diesem Ort. Von nah und fern kamen Zuhörer, um noch einmal in den Genuss zu kommen.

Den Anfang machte diesmal „Egerländer Gold“. Polkas in größter Vollendung aus allen Teilen der Welt. Das von Mathias Gronert selbst komponierte „Sommernachtsfest“ brachte das Publikum ebenso in Stimmung wie die zum Mitsingen einladende „Vogelwiese“. Doch neben fröhlichen Anekdoten und charmant erzählten Witzen des Moderators Markus Dorer zwischen den Stücken, hatte dieser auch noch eine traurige Nachricht für die Fans der Band: Im November finde in der Heimat der Musiker, dem Schwarzwald, deren Abschiedskonzert statt. Dem enormen Zeitaufwand, den die Proben nun mal beanspruchten, konnte das Gros der Gruppe nicht mehr gerecht werden. Umso mehr ein Grund, den Abend nochmal richtig zu genießen.

Am Ende der über zweistündigen Aufführung hielt die Zuschauer nichts mehr auf den Stühlen. Stehende Ovationen mit Klatschen, Singen und Tanzen. Der Saal stand Kopf. Es gab auch nicht eine, nein es gab zwei Zugaben, und wäre die nachfolgende Gruppe nicht ebenso brillant, hätte das Publikum die Band nicht so schnell gehen lassen.

Denn auch die Scherzachtaler Blasmusik hatte musikalisch einiges zu bieten. Schon im Jahr 1989 begann die Reise der Musikanten, die allesamt aus dem Großraum Ravensburg stammen. Die Leidenschaft zur böhmisch-mährischen Musik hält bis heute an. Als Norbert Gälle im Jahr 1996 selbst zur Feder griff, entstand die Polka „Der böhmische Traum“ und wurde weltweit ein Hit und millionenfach gespielt.

Auch das Stück „Dankeschön“, ebenso eine Polka aus der Feder von Norbert Gälle, heizte dem Publikum ein. Wie die „Gablonzer Perlen“, so kullerte manch einem die eine oder andere Schweißperle über die Stirn.

Die Mitglieder der Musikkapelle Pfärrich waren von Anfang bis zum Schluss auf den Beinen, damit keiner der Gäste Durst oder Hunger leiden musste.

In den Herzen des Publikums wird der böhmische Traum weiterleben. Auch wenn der letzte Takt eines unvergesslichen Abends schon lange verstummt ist.