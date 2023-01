Polizeieinsatz in Amtzeller Wohnunterkunft

Mehrere Polizeistreifen sind am Donnerstagabend zu einer Wohnunterkunft in die Hugo-Schrott-Straße in Amtzell ausgerückt.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 26 Jahre alter Mann gegen 17.30 Uhr mit einem 44-jährigen Mitbewohner in Streit geraten. Im Zuge des Streits griff der Jüngere zu einem Küchenmesser und verletzte seinen Kontrahenten leicht an der Hand. Im Anschluss schloss er sich in seinem Zimmer ein, ließ sich aber von der gerufenen Polizei widerstandslos abführen. Ihm wurde bis zum Folgetag der Polizeigewahrsam erklärt. Außerdem hat er nun mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu rechnen.