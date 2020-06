Polizei sucht Zeugen zu Unfall

Ein rotes Auto, vermutlich Fabrikat Audi, ist am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf der A96 Höhe Anschlussstelle Wangen-West in Fahrtrichtung Lindau von der Fahrbahn abgekommen und beschädigte den angrenzenden Wildzaun. Laut Angaben eines Zeugen unterhielt sich die Fahrerin eines Dacia Kombi mit dem Unfallverursacher an der Unfallstelle, teilt die Polizei mit.. Beim Eintreffen der Polizei war niemand mehr vor Ort. Zeugen, insbesondere die Fahrerin des Dacia, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Kißlegg, Telefon 07563 / 90990 in Verbindung zu setzen.