Polizei stoppt bekifften Autofahrer

Eine Polizeistreife hat am Mittwochabend kurz nach 22 Uhr einen 23-jährigen Autofahrer gestoppt. Bei der Kontrolle gab der junge Mann laut Polizeibericht spontan an, dass er vor wenigen Tagen einen Joint geraucht hatte. Ein vor Ort durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Die Polizisten veranlassten in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutprobe. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, erwarten den 23-Jährigen ein saftiges Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.