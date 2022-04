Polizei macht betrunkenen Unfallverursacher bei Wangen ausfindig

Beschädigter Leitpfosten und etwas Flurschaden, doch vom Unfallverursacher an der A-96-Ausfahrt Wangen-West zunächst keine Spur. Nach kurzer Zeit wurde die Polizei aber dennoch fündig.

Nach bisherigen Ermittlungen des Verkehrsdienstes Kißlegg kam ein 64-jähriger Autofahrer in der Autobahnausfahrt Wangen-West am Freitag gegen 22.40 Uhr von der Fahrbahn ab, heißt es im Polizeibericht. Hierbei beschädigte er Leitpfosten und verursachte geringen Flurschaden im Gesamtwert von etwa 200 Euro. Eine Polizeistreife ordnete die Beschädigungen und Hinweise einem Daimler-Chrysler im Rahmen ihrer Streife zu. Zu dieser Zeit war weder ein Fahrzeug, noch der Verursacher selbst vor Ort.

Bei der Fahndung konnte der Mann an seinem beschädigten Auto im Bereich Herfatz angetroffen werden. Der mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung stehende Mann war zu dieser Zeit mit Reparaturarbeiten an seinem Daimler beschäftigt. Der Mann musste seinen Führerschein vor Ort und eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. An seinem Auto entstand Sachschaden in einer Höhe von rund 800 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, heißt es abschließend.