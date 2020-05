Polizei kontrolliert Motorradfahrer

Im Bereich um Amtzell hat die Verkehrspolizei am Sonntagnachmittag und -abend Motorradkontrollen durchgeführt. Die Polizeibeamten hielten in der Zeit zwischen 14 und 19 Uhr insgesamt 25 Zweiräder an und nahmen Maschine und Fahrer genauer unter die Lupe. An einer Harley ergab sich dabei der Verdacht auf eine bauliche Veränderung. Ob eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, wird nun geprüft.