Podiumsplätze für MSC Amtzell

Beim Enduro-Cup Süd in Reutlingen haben sich die Piloten des MSC Amtzell gleich mehrere Podestplätze gesichert.

Den Auftakt des zweistündigen Rennens machten die Klassen der Damen und der Jugend. Matthis Millich das Nachwuchstalent des MSC Amtzell sicherte sich mit über sechs Minuten Vorsprung souverän den ersten Platz in der Jugend-Klasse. Auch Larissa Mayer konnte mit Rang drei einen Podestplatz erreichen .Jessy Rock fuhr auf Rang neun. Danach fiel der Startschuss für die Klassen der Junioren, Experten und Senioren. Bei den Senioren überquerte Norbert Millich in einem sehr stark besetzten Fahrerfeld als 26. die Ziellinie. Heiß umkämpft war auch die Junioren-Klasse. Hier sicherte sich der Amtzeller Simon Müller den Sieg vor seinem Vereinskollegen Gabriel Dreier. Sandro Magino konnte den fünften Platz erreichen.

Bei den Experten ging es schon gleich am Start ordentlich zur Sache. Ein Fahrer stürzte, Maxi Schek zögerte nicht, legte sein Motorrad zur Seite und eilte sofort zur Hilfe. Als weitere Personen dazu kamen, konnte auch er wieder Fahrt aufnehmen. Allerdings vom letzten Platz. Er kämpfte sich durchs stark besetzte Fahrerfeld vor bis auf Rang fünf. Tim Ketterle führte das Rennen von Beginn an, kurz vor Schluss wurde es allerdings nochmal spannend. Er fuhr mit seinem Verfolger Rad an Rad über die Ziellinie, mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung konnte er das Rennen für sich entscheiden.