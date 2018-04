1700 Euro Spenden sind beim Konzert der Rentnerband „Pflegestufe Null“ in Amtzell zusammengekommen. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, geht das Geld an die Ärzte ohne Grenzen. Erneut mussten beim Wiederholungskonzert Besucher auf eine spätere Veranstaltung vertröstet werden, heißt es in dem Bericht der Veranstalter weiter. Archivfoto: Sprenger