Pfingstturnier in Amtzell: Hier treffen sich die künftigen Fußballprofis

Am Samstag, 8. Juni und Sonntag, 9. Juni steigt in Amtzell das Internationale B-Juniorenpfingstturnier um den „fpt Robotik“-Cup. Und das bereits zum 39. Mal. Heutige Fußballprofis wie Thomas Müller und Mats Hummels von Bayern München oder Torhüter André ter Stegen vom FC Barcelona waren auch schon dabei.

Wenn die Gäste am Samstag und Sonntag ins Stadion kommen, dann ist Reinhold Fortenbacher immer der erste, den sie zu sehen bekommen. Denn er steht im Eingangsbereich des Stadions im Kassenhäuschen. Seit nunmehr 30 Jahren ist er laut Pressemitteilung des Vereins Kassierer beim SV Amtzell. „Das Pfingstturnier ist das Highlight im Jahr“, sagt „Forte“, wie ihn seine Amtzeller nennen.

Heutige Fußballprofis wie Thomas Müller und Mats Hummels von Bayern München oder Torhüter André ter Stegen vom FC Barcelona sind an seinem Kassenhäuschen schon vorbeigelaufen, möglicherweise hat er mit ihnen auch ein Schwätzchen gehalten, als sie damals als Jugendliche mit ihren B-Juniorenteams von Bayern München oder Borussia Mönchengladbach beim Amtzeller Pfingstturnier waren.

Aber eine Profikarriere wie sie etwa diese Spieler hingelegt haben, ist im B-Juniorenalter noch nicht absehbar, „deshalb achtet man da noch nicht darauf, wie sie alle heißen“, meint Reinhold Fortenbacher. Mit Trainern, Betreuern und auch Zuschauern, oft aus anderen Ländern, kam und kommt er aber dennoch oft ins Gespräch. Besonders gerne erinnert er sich an die Trainer von Hertha Zehlendorf, die Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre in Amtzell waren. „Die Brüder Domogalski waren tolle Burschen. Denen habe ich auf schwäbisch Witze erzählt, die sie nicht verstanden haben. Aber so ist das mit uns Schwaben. Wir können alles, nur kein hochdeutsch“, lacht Fortenbacher.

Besonders freut er sich immer, wenn er von den Gastmannschaften einen Wimpel bekommt. Die hängt er in sein Kassenhäuschen. Eine ganze Wand ist mittlerweile voll davon. Da hängen Wimpel von Bayern München, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Stoke City, Gremio Porto Alegre, RSC Anderlecht, Racing Strasbourg und vielen anderen, bekannten Klubs. Ein besonderes Exemplar ist ohne Zweifel auch der Wimpel vom FC Karl-Marx Stadt. Der Verein war wenige Monate nach dem Mauerfall beim Amtzeller Turnier, noch bevor Stadt- und Klubname wieder umbenannt wurden und Chemnitz hießen.

„An die 60 Wimpel sind es wohl insgesamt“, meint der 55-Jährige, er musste auch schon welche abhängen, „weil es zu viele wurden“. Am kommenden Wochenende werden wohl weitere Wimpel dazukommen, etwa von Sparta Rotterdam oder Holstein Kiel, die noch nie beim Pfingstturnier in Amtzell waren. Schade findet Fortenbacher, dass SD Huesca aus Spanien kurzfristig seine Turnierteilnahme abgesagt hat, dieser Wimpel wird definitiv nicht ins Kassenhäuschen kommen. „Aber“, sagt der SV-Kassierer, „ich freue mich auch für unsere Amtzeller und Haslacher Jugendfußballer, die jetzt einspringen und gegen tolle Mannschaften kicken dürfen. Das ist doch für die Burschen das Höchste!“

Reinhold Fortenbacher blickt jetzt wieder gespannt den Turniertagen entgegen. „Ich werde sicher wieder viele, schöne Begegnungen im Stadion erleben“, sagt er. Und er hofft dabei auf gutes Wetter. Dauerregen wie 1999 beim Pfingsthochwasser brauche er nicht mehr, „da haben wir im Stadion die Randsteine der Aschenlaufbahn weggehämmert, damit das Wasser ablaufen konnte“. Und er fügt nicht ohne Stolz hinzu: „Trotz des Regens ist kein Turnierspiel abgesagt worden. Alle Spiele haben stattgefunden. Wir haben das durchgezogen.“

Am kommenden Pfingstwochenende wird „Forte“ an den beiden Turniertagen wieder viele Stunden in seinem Kassenhäuschen und im Stadion verbringen. Morgens ist er einer der ersten und „abends manchmal der letzte, der geht. Heute aber nicht mehr so oft wie früher“, schmunzelt der groß gewachsene Vollblutfußballfan. Sein Tipp auf den Turniersieger beim Amtzeller Pfingstturnier: „Der FC St. Gallen macht es nochmal wie im vergangenen Jahr und gewinnt den „fpt Robotik“-Cup!“