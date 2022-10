Schwere Verletzungen zugezogen hat sich am Freitagmittag ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer. Er befuhr gegen 13.30 Uhr den Gemeindeverbindungsweg bei Hössel, als er vermutlich aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ins Bankett kam und dort stürzte, so die Polizei. Obwohl er einen Fahrradhelm trug, zog er sich Verletzungen zu, die einer stationären Behandlung in einem Krankenhaus bedurften. Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht.