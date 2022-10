Paul Wanner aus Amtzell schreibt beim FC Bayern in der Champions League Geschichte

Paul Wanner ist beim 4:2 des FC Bayern in Pilsen zum Münchner Champions-League-Rekordspieler geworden. Er ist der erste 16-Jährige, der für den deutschen Fußball-Rekordmeister im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb zum Einsatz gekommen ist.

Der Deutsch-Österreicher löste im Alter von 16 Jahren und 293 Tage den erst im Sommer verpflichteten Franzosen Mathys Tel ab, der im September mit damals 17 Jahren und 139 Tagen beim 2:0 gegen den FC Barcelona in Europas Königsklasse debütiert hatte.

Ich finde auch, dass er es im Spiel gut gemacht hat. Julian Nagelsmann

Der offensive Mittelfeldspieler Wanner kam am Mittwochabend gegen Viktoria Pilsen allerdings auf einer ungewohnten Position in der Abwehr zum Einsatz. Nach seiner Einwechslung für Dayot Upamecano in der 70. Minute spielte er Außenverteidiger.

„Paul ist ja kein gelernter Linksverteidiger, aber hat das auch im Training schon gut gemacht. Ich finde auch, dass er es im Spiel gut gemacht hat“, äußerte Trainer Julian Nagelsmann beim Streamingdienst DAZN.

Kurz nach seinem 16. Geburtstag war Wanner auch schon Bayerns jüngster Bundesligaspieler geworden.

Paul Wanner aus Amtzell soll beim FC Bayern aufgebaut werden

Paul Wanner wuchs in Amtzell auf und wurde in der Jugend des Oberligisten FV Ravensburg ausgebildet. Im Sommer 2018 folgte der Wechsel ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern. Dort entwickelte er sich prächtig.

Paul Wanner ist ein herausragendes Talent mit sehr vielen Fähigkeiten. Julian Nagelsmann

Der Allgäuer, der neben der deutschen auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, übersprang in jedem Jahr einen Jahrgang und kam in dieser Saison bislang hauptsächlich in der U19 zum Einsatz. U16-Bundestrainer Marc-Patrick Meister verglich Wanner einst mit dem jungen Aleksander Hleb, der Anfang der 2000er die Herzen der Fans des VfB Stuttgart eroberte.

Und auch Bayerns Trainer Julian Nagelsmann hält große Stücke auf den dribbelstarken Mittelfeldspieler, der sowohl im Zentrum als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann. „Paul Wanner ist ein herausragendes Talent mit sehr vielen Fähigkeiten. Er ist ein sehr schneller Spieler mit einer unglaublich guten Technik, ein Linksfuß mit guten Ideen“, sagte der Bayern-Coach im Januar. „Er ist auf jeden Fall ein Spieler, den ich im Auge habe und den wir in Zukunft weiter fördern müssen.“