Paul Bernhard ist seit 50 Jahren Mitglied in der Flugsportgruppe

„Ein Abenteuer zwischen oben und unten“, so nennt Paul Bernhard aus Amtzell die vergangenen 50 Jahre, in denen er Mitglied in der Flugsportgruppe Wangen-Kißlegg ist. Womit er die „unbeschreiblichen Erlebnisse oben am Himmel und mit guten Fliegerkameraden unten am Boden“ meint.

Es war der Onkel, der dem 1943 in Prag geborenen, zunächst in Seeg und dann in Wangen aufgewachsenen Paul Bernhard die Liebe zur Fliegerei vermittelte. Als dieser Bruder des Vaters starb, da hinterließ er ein Konvolut von Büchern, die er als Fluglehrer benötigt hatte. Und der Neffe machte sich daran, sich immer mehr darin zu vertiefen.

Am 1. September 1968 war es soweit. Der 25-Jährige trat in die 1961 von Josef Bleicher gegründete und 1962 beim Amtsgericht Wangen eingetragene Flugsportgruppe ein. Seither gehört Paul Bernhard zu den aktiven Mitgliedern der Gemeinschaft. Er war ebenso maßgeblich bei der Erstellung der Fliegerhalle am Auwiesenweg wie auch beim Bau des neuen Hangars in Wallmusried beteiligt.

„Nur gemeinsam waren die vielen Aufgaben zu erreichen und zu bewältigen“, so Bernhards Überzeugung. Um dann auch besonders wichtige Stationen der Fliegerei zu benennen: Neben der Teilnahme an 29 externen Fluglagern in Ungarn, Frankreich, Tirol und in der Schweiz fanden fast jedes Jahr Fluglager auf dem eigenen Platz in Wallmusried statt. Geflogen wurden in den 50 Jahren 17 verschiedene Flugzeugmuster, angefangen von der exotischen Gobe aus Ungarn und dem Oldtimer „MÜ 13“, dem Blechbomber Blanic, bis hin zu den Orchideen DG 500, Discus T und Duo-Discus T. „Alle Typen hatten ihren besonderen Reiz“, schwärmt Bernhard und ist stolz darauf, fliegerisch alle Bedingungen für das Goldene Leistungsabzeichen erfüllt zu haben.

Höhendiamant erflogen

Wie er sich an den 21. März 1989 erinnert, an dem in Vinon in der Provence der Höhendiamant mit 7660 Metern erflogen wurde. Zusammenfassend sagt der Kunstfluglehrer: „Im Flugbuch stehen inzwischen 2550 Starts mit 1156 Flugstunden.“ Was Paul Bernhard alles für den Verein getan hat, hört sich nicht weniger spannend an. Da sind die 40 Jahre Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die vielen Vorträge und Workshops in Schulen, das Erstellen der Vereinschronik und die Tatsache, dass er seit Einführung der Flugplatzfeste im Jahr 1991 in die gesamte Abwicklung eingebunden war. Als Ehrensache bezeichnet es der heute 75-Jährige, seit 1972 an 270 Altpapiersammlungen teilgenommen zu haben. Doch damit noch nicht genug. Über einen Zeitraum von acht Jahren, von 2005 bis 2013, fungierte Bernhard als zweiter Vorsitzender der Flugsportgruppe Wangen-Kißlegg. Die Ernennung 2013 zum Ehrenmitglied und 2008 die Verleihung der Goldenen Ehrennadel des Baden-Württembergischen Luftfahrtverbandes waren Anerkennung und Dank für das überdurchschnittliche Engagement des begeisterten Flugsportlers.