Orgelkonzert in Amtzell begeistert Zuhörer

Vergangenen Sonntag sind rund 120 Besucherinnen und Besucher unter Einhaltung der Corona-Abstände zu einem Orgelkonzert in die frisch renovierte Kirche St. Johannes und Mauritius nach Amtzell gekommen. Der 22-jährige Wangener Noah Werner, Hauptakteur des Abends, zeigte laut Pressemitteilung, was in der ebenfalls frisch sanierten „Gegenbauer“-Orgel steckt und begeisterte das Publikum mit seinem abwechslungsreichen Programm.

Stücke wie „Suite Gothique“, „Mondlicht über der Kapelle“ oder „Cantilène réligieuse“ führten in eine andere Welt – mit Bildern der Amtzeller Kirche und Kapelle untermalt. Unterstützt wurde der Organist, der seit einem Jahr auch Amtzeller Gottesdienste musikalisch umrahmt, an diesem Abend von drei Solisten, die das Zusammenspiel von Blasinstrumenten und Gesang mit einer Orgel zur Geltung brachten.

Mit gleich drei verschiedenen Instrumenten zeigte Robert Diesch aus Argenbühl-Siggen die verschiedenen Klangfarben einer Trompete und wusste mit unterschiedlichen Musikstilen das Publikum zu begeistern. Selina Müller aus Amtzell beeindruckte mit ihrer Querflöte und schönen Stücken.

Ein Freund des Organisten, Raphael Spengler aus Günzburg, brachte im Anschluss die Musicalwelt ins Amtzeller Gotteshaus und sang Lieder aus Tanz der Vampire und König der Löwen. Stimmungsvoll machte den Abend neben der in buntes Licht getauchten Kirche auch die Liveübertragung von der Orgel-Empore.

Am Ende des rund einstündigen Konzertes gab es minutenlangen Beifall und stehende Ovationen für die vier Musiker sowie einen Blumenstrauß durch die Kirchengemeinde Amtzell, vertreten durch Josef Dillmann und Albana Heidel.

Ursprünglich sei das Kirchenkonzert laut Veranstalter als Spendenaktion für die Kirchenrenovation gedacht gewesen. Spontan entschieden sich die Verantwortlichen um und ließen für die Betroffenen des Ukraine-Kriegs sammeln. Die Unterstützungsbereitschaft der Besucher war riesig, mehr als 1500 Euro kamen für diesen guten Zweck zusammen.

Das Geld erhält der Verein Füreinander Miteinander in Amtzell/Ukraine Flüchtlingshilfe. Laut dem Vorsitzenden des Vereins, Paul Locherer, werden aktuell rund 25 ukrainische Frauen und Kinder in Amtzell betreut, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen sind.