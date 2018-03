Einen geringen Bargeldbetrag hat am vergangenen Wochenende ein Unbekannter aus dem Opferstock der Kirche St. Johannes und Mauritius erbeutet. Laut Polizei hebelte der Unbekannte den Opferstock am Marienaltar auf und verursachte dabei einen Sachschaden von rund 50 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Vogt unter Telefon 07529 / 971560.