21 Künstlerinnen und Künstler aus der Region präsentieren am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September, jeweils von 11 bis 17 Uhr bei der Ausstellung Open Art 2022 im Atelier Elisabeth Hölz, Unterstotzen 3, in Amtzell ihre Werke. An beiden Tagen besteht laut Ankündigung die Möglichkeit, Einblick zu nehmen in die kreative Welt des künstlerischen Schaffens. Weitere Informationen gibt es online unter https://ravensburger-kunstverein.de